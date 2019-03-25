韓國瑜拜會中聯辦 民進黨：不應為一國兩制背書

2019-03-25 19:32

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對高雄市長韓國瑜拜會中國「中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室」（中聯辦）一事，民進黨發言人李晏榕今（25）日表示， 昨天中國國台辦網站「中國台灣網」透過肯定韓國瑜港澳行程，宣示「一國兩制實踐的成功」，這代表拜會中聯辦一事，將被視為對「一國兩制」的背書，國內政治人物不可不慎。

李晏榕指出，韓國瑜密會港澳中聯辦主任，今天傍晚也與中國國台辦主任劉結一會見，這些政治性拜會，都未事先向陸委會通報，韓國瑜應就拜會目的與內容，向台灣人民開誠佈公地說明，不應該閃爍其辭、規避監督。

李晏榕表示，有藍營人士急切護航，拿民進黨人士過去赴中國或在台灣也曾會見中國國台辦官員作辯解，然而民進黨人士過去訪中行程，都有事先向陸委會通報，也向台灣人民開誠布公說明，相關類比不倫不類，也是模糊事情本質。

李晏榕也指出，更重要的是，問題不在會見中國官員，而是中聯辦所具有的特殊意義。自從香港、澳門回國中國後，中國政府透過中聯辦，以強制力介入港澳的民主制度及司法體制，打壓箝制港澳人民言論自由，中聯辦更是一國兩制的的象徵堡壘與實際執行者。正因為中聯辦與一國兩制的高度連結，對一國兩制身受其害深惡痛絕的港人，對此一拜會均大不以為然，港媒也因此重炮抨擊。

李晏榕表示，中聯辦不是果菜批發市場，也不是大型連鎖超市，把這樣一個「政治100分」的單位，扯上賣水果拼經濟，顯然是不當連結。台灣縣市首長去拜會港澳特區政的影武者、太上皇機構，只會讓人民感受到「政治100分」的政治動機及算計。

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