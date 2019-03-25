當年「大港」還沒開唱 黨產會：有人叫瓦斯「黨就賺錢」

2019-03-25 18:59

〔記者陳鈺馥／台北報導〕2019年「大港開唱」昨日剛在高雄駁二特區落幕，行政院黨產會官方臉書今日發表「建你的大港」一文指稱，高雄港邊除了搖滾男女，曾經也飄散著瓦斯的氣味，「彼當時，全台灣只要有人叫瓦斯，黨就賺錢」。

黨產會表示，1958年台灣開始由中油銷售液化氣（桶裝瓦斯），後改由國民黨中央設立公司負責全台瓦斯總經銷。1968年政府開始推廣全島供應天然氣（天然瓦斯），同一年國民黨中央財委會更要求台灣省政府在高雄港區撥土地，用來建立液化氣進口專用碼頭。

黨產會從史料查出，台灣省政府原本認為已在推廣天然氣，業務可能重複，不過輔導會主委徐柏園當年表示，天然氣的供應尚不普及，還是可以撥用，於是當時的省主席黃杰就同意了國民黨的要求，撥用高雄港蓋專用碼頭，讓國民黨運送液化氣。

黨產會指出，當時瓦斯生意做得「還不錯」，畢竟瓦斯是民生必需品，卻由國民黨黨營事業「瑞華」公司壟斷抽佣。1970年桶裝瓦斯中油每公斤賣8.5元，瑞華公司就抽1元。

黨產會統計，當年桶裝液化瓦斯用戶達320萬戶，每年45萬公噸的桶裝瓦斯，45萬公噸等於4億5千萬公斤，每年就是佣金4億5千萬元。

黨產會提及，壟斷民生必需品經銷權的得利，後來又加入了其他單位一起賺佣金，加上瑞華賣完瓦斯就解散了，導致最後的實際數額清算困難，相關金額還在努力調查中。

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