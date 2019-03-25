兒子被報導涉妨礙性自主 張麗善：勿用政治手段抹黑年輕人

2019-03-25 13:11

〔記者廖淑玲／雲林報導〕有傳媒在網路報導「韓國瑜市長的小編，竟然是這種人？」，直指雲林縣長張麗善之子張席維涉及一起妨礙性自主案，雲林縣長張麗善今天痛批媒體不能未經查證無限上綱，以選舉已經結束了不要再用政治手段抹黑一個年輕人，強調一定告到底。

目前在北部工作的張席維指出，該報導中所引用判決文絕非是他，尤其此篇報導的作者陳明華與傳媒的相關人等都未經查證就公開抹黑，嚴重損害他的名譽，強烈質疑該媒體報導完全是誤導社會大眾，企圖抹黑。

張麗善對兒子張席維遭「張冠李戴」、子虛烏有抹黑也表示痛心，除了說明已向警察機關申請「良民證」，證明張席維沒有任何前科，也要求媒體一定要有社會責任，不能無限上綱。

張麗善以該案當事人並非雲林籍，只是在雲林犯案，媒體不該未經查證，就用政治手段惡意抹黑成就是她的兒子，讓人痛心又不齒，為追求公平正義，她也會提出告訴，要求媒體要有查證的義務和責任。

根據了解，涉案人與張麗善的兒子同名同姓，是由住在斗六的阿嬤隔代教養，體型矮小，與張麗善的兒子外表差距甚大，由於該案是涉及未成年的妨礙性自主案件，竟會被拿出來大做文章，引發外界質疑是被惡意操作。

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