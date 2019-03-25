經濟1分、政治10000分！王浩宇：韓國瑜親共會拖垮KMT

2019-03-25 12:24

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜近日訪問港澳中爭議頻傳，桃園市議員王浩宇昨批韓「正在走中共統戰路徑」，中共利用農產品外銷利誘韓，用拼經濟欺騙台灣民眾，「把台灣推向一國兩制」後，今再指韓「選後經濟1分、政治10000分」、「會把國民黨拖垮」。

王浩宇先於臉書分享他上政論節目的發言片段，他在影片中表示，為何可以讓這麼深綠的地方，有這麼多中間選民投他，因韓說「經濟100分、政治0分」、別每天講政治，但選後誰最常講政治？他發現韓的新聞80%都是在對兩岸立場表態、都是在外地事務上，且每天到處去輔選，「最政治的就是他自己」，呼籲韓不要忘記對選民的承諾。

王浩宇接著指出，「而韓國瑜忘記了，所以為什麼他現在走走走，走到最後只剩20%的基本盤」，並指這基本盤是因中間選民對韓嚴重不信任。

王浩宇也在貼文中提到，韓「選後經濟1分、政治10000分」，質疑韓「整天幾乎都在管兩岸關係、到處輔選，整天想著怎樣選總統，沒有好好當一天高雄市長」，也不曉得高雄有直飛澳門。

王浩宇提及，韓親共的兩岸路線，可能會是國民黨的罩門，「這樣走下去，國民黨會被整個拖垮。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/