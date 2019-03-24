府：「中聯辦」在國際常識就是執行一國兩制機構

2019-03-24 20:04

〔記者楊淳卉／綜合報導〕高雄市長韓國瑜訪問香港、澳門，接連密會香港中聯辦主任王志民與澳門中聯辦主任傅自應。正陪同總統蔡英文訪問諾魯的總統府發言人黃重諺今指出，有兩岸關係或國際政治關係基礎知識者，應該都會清楚中聯辦是「中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室」，在國際常識上就是一個在香港執行一國兩制的機構。

蔡英文總統23日訪問帛琉期間對此事回應，「很難排除是在製造一國兩制的氛圍」。韓國瑜今天則表示，「歪七扭八的看法，非常不值得一提，且沒有意義。」

黃重諺說，蔡總統如此提醒，是希望所有政治人物、公職人員在執行兩岸交流時，特別去注意這部分。從這兩天香港進步團體、民意代表、媒體反應，應該可以看出這樣的提醒。

媒體追問意思是韓國瑜沒常識嗎？黃重諺表示，不能這樣說。他重申，對兩岸關係、對國際政治與國際關係有基礎了解的人都會知道中聯辦的性質。

對於民進黨總統初選時程擬延後一周，黃重諺表示，「我們現在距離台灣5600公里」，總統帶著訪團到這邊來拚外交，我們會把握每一分鐘做外交，至於這樣的選舉議題，不會在此討論。

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