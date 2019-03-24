中國軍媒爆料：轟6K繞台演訓被我F16戰機壓制

2019-03-24 14:22

F16以桶滾式戰術動作 壓制轟6k戰機飛行

〔記者羅添斌／台北報導〕中國軍機持續進行遠海長航以及繞台演訓，尤以去年4月間，10天之內就繞台演訓4次最為密集，但有中國軍媒新浪軍事最近發表專文爆料說，中國轟6K軍機在去年4月繞台演訓時，曾遭台灣F16飛行員，不僅插入轟6K戰機編隊，F16長機飛行員還以桶滾式戰術動作，繞著轟6k戰機飛行，以展示其拒統的決心。

新浪軍事更直接點名，當時前來攔截伴飛的2架F16戰機，就是台灣空軍第4聯隊所派出。

新浪軍事是在本月22 日發表軍事專文，並以（起底台灣空軍王牌部隊，曾駕F16繞轟6K進行桶滾動作）為題，深入探索原本稱為空軍第455聯隊，以F16戰機及S70C搜救直升機為主體的第4聯隊。

專文中指出，在解放軍逐步換裝新式戰機之後，第4聯隊的技術優勢越來越小，但仍在與解放軍的幾次空中遭遇中，展示了其拒統的決心。

專文說，以2018年4 月，解放軍空軍在一次繞台演訓任務期間，台灣第4聯隊出一批2架F16攔截伴飛，F16長機（戰機任務編組時，有長機與僚機之分）插入轟6K編隊之間，並在貼近轟6K長機右側之後，進行了桶滾動作。

專文並形容，待遇良好，薪金優渥，普遍有過赴美受訓經歷的台灣空軍戰鬥機飛行員，是台軍中拒統傾向最為強烈的一個戰鬥員群體。

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