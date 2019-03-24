兩岸關係 周錫瑋：台灣應化被動為主動

2019-03-24 12:38

〔記者萬于甄／台南報導〕有意角逐國民黨2020總統大選黨內提名的前台北縣長周錫瑋，今上午到台南永康影三華廈社區召開座談會，周錫瑋認為，兩岸與經濟議題是2020總統大選重要的課題，台灣在兩岸關係上應化被動為主動，誰有能力讓兩岸和平共處、同時拚經濟，才是適合台灣的總統人選。

國民黨近期頻傳將以「徵召領表」的方式，提名高雄市長韓國瑜為2020總統提名人，對此，周錫瑋以筷子來比喻，強調「一支筷子易斷、一把筷子就折不斷、一雙筷子更能吃遍天下」。

他說，國民黨凡是最強棒的人才，都應該讓其有機會參加初選，讓民意決定誰是最強棒，此外，國民黨也要組成最強的團隊，不是讓總統提名人單打獨鬥。

周錫瑋「把阿扁關回去」巡迴之旅今第三站來到台南永康，國民黨台南市議員王家貞、林燕祝、李鎮國等人也都出席與會；周錫瑋表示，連署剛起步，不少民眾也向他反映，前總統陳水扁保外就醫要求特赦，實在無法無天，相信民進黨對「特赦阿扁」的議題壓力也很大。

周錫瑋話鋒一轉提到台灣的貿易，他說，全世界的貿易都是幾千億，台灣現階段賣的農漁產品才50億，這代表台灣的經濟貿易一直沒有走到國際，台灣接下來應主動與中國會談，就像韓國瑜與香港、澳門中聯辦見面，化被動為主動，就是要讓大家不要害怕中國的統戰單位，「不是他來統戰我們，而是我們統戰他。」（13:14更新）

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