蔡英文帛琉誤吃蝙蝠肉超難忘！ 下一站前往諾魯

2019-03-23 22:33

〔即時新聞／綜合報導〕蔡英文晚間在臉書再PO出「海洋民主」出訪快訊，除了親自和民眾報告外交經驗外，還教大家帛琉語Mesulang，意思是「謝謝」。蔡英文也感謝帛琉在外交場合上支持台灣。

蔡英文「海洋民主之旅」今天在帛琉行程最後一晚，傍晚也在臉書分享「訪問帛琉的心得影片」，蔡英文分享了帛琉總統雷蒙傑索親自駕船的乘船經驗，心中暗自覺得船開得很快，很享受乘風破浪的感覺。此趟行程也品嘗了帛琉當地風味餐，除了吃到龍蝦之外，也吃到了一碗類似雞湯的餐點，事後得知竟然是蝙蝠肉，蔡英文才臉色大變，引起旁人一陣歡笑，令蔡英文直呼此生難忘。

蔡英文指出，帛琉是個好地方，當地政府在環境保護、永續經營非常用心，是台灣可以交流學習的經驗。下一站將出發前往比現在氣候更熱的諾魯，也請大家持續關注旅程。最後，也用一句帛琉語：Mesulang，意思是「謝謝」，祝福大家晚安。

此行旅程觀看海豚餵食秀時，蔡英文不慎沒踩穩險些跌到。蔡英文也在影片結尾意猶未盡說，「我還沒講到海豚耶」。

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