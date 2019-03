歐陽娜娜FB重申「讓祖國為我們驕傲」 遭7.5萬則留言灌爆

2019-03-24 00:04

〔即時新聞/綜合報導〕18歲女藝人歐陽娜娜21日在微博發表聲明「我為我身為中國人驕傲」,引起社會一陣撻伐;昨(23日)天她在事件過後首次發聲,重申「讓祖國為我們驕傲」,再度引發網友砲轟,而在她有93萬人追蹤的臉書粉專日前發布聲明的貼文下方,也累積遭到超過7.5萬則的留言灌爆。

根據央視《中國電影報導》,歐陽娜娜受訪時表示:「不管我是台灣的、香港的、北京的或是哪裡的,其實我都是中國人。我發布的文字都是我內心真實想法和心裡話,也希望可以通過自己小小力量,做為一個00後(2000年後出生)的留學生也好、中國人也好,希望大家勇敢的表達自己的立場,團結起來,讓祖國為我們驕傲。」

受訪內容曝光後,PTT網友紛紛怒轟「噁心」、「入籍中國了沒」、「舔共無極限」、「舔共舔得毫無人格」、「完全不演了 錢的力量真是可怕」、「舔一次不夠妳有舔兩次嗎」。

此外,歐陽娜娜21日發布自己是中國人的聲明下方,目前已累積遭數量驚人的7.5萬多則留言灌爆,另有4000多次分享;其中一名馬來西亞籍女子留言表示「我的祖籍雖是中國福州,但是我在馬來西亞出生長大,我喝馬來西亞的水、吃馬來西亞的米,口還帶著南洋腔。 Ask me where do I come from? I'm from Malaysia, and I'm Malaysian. *proud to be Malaysian(問我從哪來?我來自馬來西亞,並以此為榮)」獲網友讚爆,與歐陽娜娜聲明形成強烈對比。

還想看更多新聞嗎?歡迎下載自由時報APP,現在看新聞還能抽獎,共9萬個中獎機會等著你:

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法: https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/