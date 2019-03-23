歐陽娜娜遭中國點名「挺邪教」 他：認同中華民國都算台獨

2019-03-23 18:15

〔即時新聞／綜合報導〕18歲的歐陽娜娜因老爸歐陽龍過往發言被起底，遭貼標籤支持台獨，讓她嚇得趕緊大動作表態「我是中國人」，卻搞到台灣、中國網友都不討好的窘境，甚至昨天又被點名公開參加邪教活動。對此，桃園市議員王浩宇直指，這代表「還認同中華民國，也都算是台獨」。

「中國反邪教」微博貼出歐陽娜娜兒時曾和媽媽傅娟與姊妹等4人，在台灣觀賞神韻紐約藝術團表演的新聞，並標註歐陽娜娜微博帳號，因神韻紐約藝術團跟法輪功有淵源，因此反邪教微博特別點名「歐陽娜娜Nana和廣大藝人提個醒『神韻演出』由邪教一手操縱，無關傳統實則洗腦！」不久公安局官方微博「中國警方在線」也轉發貼文，隨即中國反邪教再轉發警告「珍愛生命遠離邪教。」

對此，王浩宇在臉書轉貼相關新聞，憂心地說，「中國對我們步步進逼，就算是承認九二共識，只要還認同中華民國，也都算是台獨，這意味著國民黨的主張，已經完全被中共打臉。」

網友也留言，「中國的大腿再怎麼抱，主子說翻臉就翻臉。還是靠台灣自己與其他正常經濟體比較穩定實在。」、「歐陽支娜根本搞笑，她是被官方指涉邪教（法輪功）而被封殺，搞不清楚狀況，還上演樣板舔中言論，雪上加霜」。

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