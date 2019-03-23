國民黨擬以徵召領表替韓國瑜解套 王金平：參選到底

2019-03-23 15:57

〔記者葛祐豪／高雄報導〕針對媒體報導國民黨4月中啟動初選提名作業，將以「徵召領表」方式，讓高雄市長韓國瑜「被動」進入初選。對此，前立法院長王金平今天下午在高雄受訪時強，黨中央一直在變，朝夕在變，他參選到底。

高雄市今天下午下起不小雨勢，王金平下午3點冒雨參加高雄市衛武營都會公園榕樹廣場，參加癌症基金會-「 2019全民練5功~春夜來野餐吧！」公益野餐音樂會，支持他的婆婆媽媽看到他也呼喊「總統好」。

媒體詢問王金平說，針對傳出國民黨擬以徵召領表方式，讓韓國瑜解套投入初選，這對其他參選人公平嗎？

王金平回答說，這方面他已經講得很清楚，「不曉得黨中央一直在變，朝夕在變，究竟到底是怎麼樣？那麼對我來講，我是繼續勇往直前，參選到底。」

至於王金平講的參選到底，指的是初選或大選？他回答說，「我講參選到底，沒有其他解釋。」

媒體詢「什麼樣的方式是最好的？」王金平說，「我沒有意見，反正我自己就是參選到底。」

至於什麼時候要領表？王金平強調，黨中央公告後，就會去領表。針對如果國民黨堅持要徵召韓國瑜，王金平會支持韓國瑜嗎？王金平表示這是假設性問題，他不回答。

記者又問他，國民黨總統初選方式一日三變，未來是否可能又有所變化？王金平反問記者說：「誰知道，你要去問問黨中央。」

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