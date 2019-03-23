陸委會籲說明進入中聯辦談什麼 韓國瑜回嗆「無聊」

2019-03-23 14:26

首次上稿 13:39

更新時間 14:26

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜昨晚無預警與香港「中國駐港聯辦」主任王志民會面，引發各界議論，陸委會希望高雄市府能進一步對外說明會面情形，以釋疑慮，也讓民眾安心；對此，韓國瑜中午受訪時竟回嗆陸委會「酸言酸語、非常無聊。」

陸委會副主委兼發言人邱垂正今天說，高雄市政府事前並未列入造訪中聯辦行程，且會面情形昨天也未公開，引起外界諸多猜測。因此，希望高雄市府能進一步對外說明會面情形，以釋疑慮，也讓民眾安心。

對此，韓國瑜今天中午受訪時說：「憂慮什麼？我帶著老婆、帶著市府團隊，還有旁邊10位市議員監督下，我要準備出賣高雄嗎？」

韓國瑜說，我只想賣水果、賣農產品，「只要跨越台灣海峽到香港、澳門、中國南方城市，陸委會都是憂慮的。」

他強調，未來高雄一定要把心胸打開來，廣納英雄好漢，掌握住每一個商業發展機會。這些城市的任何接待，只要時間允許，我都敞開胸懷，「完全沒有任何陰暗面，迎向陽光。」

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