挺小英連任 鄉親呼籲「總統出楓港、台灣絕不變香港！」

2019-03-23 11:14

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕爭取連任的總統蔡英文與行政院前院長賴清德，都將參與民進黨黨內初選，基層憂心黨內分裂，讓中國勢力趁虛而入，小英總統楓港故鄉民眾，今天利用洋蔥節活動，舉牌呼口號力挺故鄉人蔡英文，希望團結一心對抗中國，避免「台灣變香港」的慘劇。

「全力挺小英總統競選連任！小英加油！」上百名楓港鄉民，早上利用洋蔥節活動空檔，齊聚舉排乎口號力挺出身楓港的小英總統，枋山鄉長洪啟能也站出來發聲，希望故鄉的溫暖能傳送給正拚外交的小英總統。

蔡英文從當選總統前，就曾多次回到枋山鄉活動，當選後每年都不忘回到這個小村落發福袋或參香，前幾年重大改革遭負面攻擊時，當地鄉民也不忘發聲送暖，這次小英面臨黨內外及中國的挑戰，鄉親也自發送暖力挺。

「總統出楓港、台灣絕不變香港！」發起的鄉民黃隆獻、洪士哲等人表示，楓港人一定力挺故鄉的女兒小英，尊重民進黨的初選機制及優秀的賴前院長，但如果民進黨這次選戰如不能團結，很快就會被中國統一，目前最佳選擇仍是小英總統的路線，定要力挺小英連任。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/