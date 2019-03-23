30鏈砲雲豹甲車即將撥交憲兵 老莫指揮官搶先試乘！

2019-03-23 10:38

〔記者羅添斌／台北報導〕30公厘鏈砲雲豹八輪甲車目前正在量產中，並將優先撥交多輛給憲兵部隊，以強化大台北地區的衛戍作戰能力，軍方官員今天指出，憲兵指揮官莫又銘中將日前特別前往中科院聽取簡報，並且親自試乘30公厘鏈砲雲豹八輪甲車。

莫又銘過去長期待在外島部隊，與地方民眾相處融洽，馬祖居民及地方民代都親暱的稱呼他為老莫，影響所及，軍方單位私下也都以老來莫來稱呼莫又銘。

官員說，莫又銘日前率領憲兵指揮部重要主管，到中科院參訪，莫又銘一行並實地瞭解中科院研發的各項武器裝備系統，包括充氣式仿真目標、多頻譜與防近紅外線偽裝網、無人機防禦系統與迅馳30鏈砲裝步戰鬥車等，對憲兵部隊應變、制變、反恐、防突等「衛戍防禦」任務，均可有效提高戰力，作為建軍規劃的具體參考。

官員並表示，莫又銘指揮官還以親自試車方式，實際體驗30公厘鏈砲八輪甲車性能，對其出色的目獲能力與打擊能力表達高度肯定與讚揚，對研製團隊的默默付出也給予正面肯定。

30公厘鏈砲雲豹八輪裝步戰鬥車，砲塔是向美商Orbital ATK採購30公厘的MK44鏈砲，裝設在國造的雲豹八輪甲車上，系統整合則是由中科院執行，再由軍備局209廠負責生產。

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