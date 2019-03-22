小燈泡案辯護律師任公職 吳君婷：沒有政治交換

2019-03-22 17:01

［記者謝武雄／桃園報導］市府研考會主任委員吳君婷今天走馬上任，由於吳君婷是內湖隨機殺人事件，被害人小燈泡家屬的委任律師，連前立委姚文智都稱讚她是最佳立委候選人，對於出任新職是否涉及政治交換；吳君婷今天受訪時表示，沒有資格跟人家交換，任公職只是想讓更多人的生活過得更好而已，也相信政治有「善的力量」，並不是分贓。

對於記者問及，之前傳出要參選立委，如今確定不參選擔而任公職，是否有政治交換；對此，吳君婷說，她沒有資格跟人家談交換，只要網路肉搜就可以知道她是政治素人，也是沒有野心的人，她只是希望更多人能過好日子，只要求行有餘力能幫忙更多的人，她來自平凡家庭，取之於社會用之於社會，謝謝姚文智稱讚她，未來不排除任何工作，但現階段會先做好眼前的工作，幫忙更多的人，從政只是要證明，政治也有善的力量，並不是分贓。

吳君婷說，其實她是政治素人、平凡家庭出身做律師，由於長期投入環保團體、投入街頭抗爭，又在法扶基金會服務4年，對公共事務有興趣，但沒有想到從政，之後因為接觸範圍增加認識一些政治人物，也認識桃園市長鄭文燦，後來鄭文燦邀請出任公職，考慮很久決定出任。

吳君婷表示，她曾經2年時間投入樂生療養院迫遷案的街頭運動，了解弱勢族群心聲，結婚生子後，要照顧小孩、公婆、父母，也希望國家對她們這種「夾心餅乾世代」提供更多幫助，以往擔任律師是聯繫善心團體提供協助，如今進入公部門是希望透過政策的改變，讓更多人受惠，這也是她從政原因，未來，擔任研考會主委，希望提供市長更多政策建議，達到照顧弱勢族群的目的。

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