王義川接桃園航空城董座 林佳龍鼓勵「不要漏氣」

2019-03-22 14:21

［記者謝武雄／桃園報導］前台中市政府交通局長王義川接任桃園航空城公司董事長，今天走馬上任；王義川接受媒體訪問時表示，接任新職主要是專業能力認可，與派系利益交換無關，交通部長林佳龍獲悉他接任新職後，用手機APP留言，你「不要漏氣」，關心之情溢於言表。

對記者問及王義川接任新職，是否如媒體報導是新潮流、正國會派系折衝結果，也與華航罷工事件籌碼交換有關；對此，王義川表示，他和鄭文燦認識很久，這次台中市立委補選，他代表民進黨出征，鄭文燦也來輔選，因此，完全沒有派系問題，而林佳龍得知他出任新職後，也以留言，要他「不要漏氣」。

王義川說，事實上是鄭文燦於前天晚上9點打電話給他，談了4個小時，他感受市長的誠意，加上他對航空城招商領域並不陌生，才決定接下新職，雙方也就未來可能碰到問題溝通觀念，他也答應上任後儘快推動各項業務。

王義川表示，航空城區段徵收計畫進行9年，今年進入實質推動階段，航空城公司也進入實質招商階段，未來會加速腳步啟動，尤其招商過程中難免有爭議，未來會更加強訂定各項規範，讓整個招商過程更完僅，畢竟航空城是國家門戶計畫，台灣也要借鏡國際經驗，最重要是加速啟動產業升級，讓台灣經濟翻轉，讓航空城真正起飛，讓國內廠商能夠躍上國際舞台，國際廠商願意落腳桃園。

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