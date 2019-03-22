幻象戰機、康定級艦全曝光！上千軍事迷台北港朝聖

2019-03-22 11:46

〔記者周湘芸／新北報導〕今早舉辦的「國防知性之旅暨敦親睦鄰活動」，除首次在台北港請到幻象戰機衝場表演，康定戰艦也首次在此停泊，期間更安排多達20項裝備展示，吸引上千名民眾前來朝聖。

活動開始前1小時不少軍事迷已搶先提早到入口等候。幻象戰機衝場、海軍儀隊操演等動態表演更讓現場民眾驚呼連連。位於八里的長坑國小校長表示，因地理位置相近，今天帶著學生來參觀不僅算是「尋根」，也讓孩子從小培養國防教育。

海軍司令部指出，考量歷年都在高雄開放參觀，去年原訂蘇澳營區開放活動因南部水患，官兵全力投入救災因故取消，今年基於北部地區民意反映，特別規劃於台北港實施。海軍124艦隊西寧軍艦中尉鍾旻宏也表示，此次是在台北港第一次靠港，相較於過去較為謹慎。

另外，海軍勤務大隊警衛連下士邱明宏則說，自己過去曾擔任平面廣告模特兒，因就讀五專時曾參加儀隊社團，為求相較穩定的軍旅生涯，後期決定加入海軍儀軍行列，當前已投入將近3年。

明天（23日）早上8點至下午4點將開放第2階段參觀，除邀請地方首長、中央及地方民意代表，北部地區學校及一般民眾也可參加。

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