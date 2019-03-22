北市工務局爆貪汙弊案 柯P：一切查清會處理

2019-03-22 10:54

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市政府爆發官員收賄弊案，台北地檢署指北市府工務局衛生下水道工程處一名技工涉嫌向得標廠商收賄數十萬元，全案朝《貪污治罪條例》偵辦中。目前人在美國亞特蘭大訪問的台北市長柯文哲於美國時間21日，接受媒體聯訪被問到此事，柯文哲態度從容表示，市長當久了，遇到事情不要急著生氣，應該事先查清楚，等一切調查清楚出來就會處理。

台北雙子星開發案因得標的南海控股團隊傳出有中資疑慮，經濟部投審會尚未審查通過，簽約恐延到5月，開發案招商總顧問、仲量聯行總經理趙正義表示，若再拖下去恐貽笑國際、嚇跑外資。柯文哲也被問到此事，柯先是反問媒體「為什麼會拖到5月？」媒體回說，持續要股東身分不斷補件。

柯文哲表示，投審會當然可以要求補件，但他態度是這樣，要補件就一次列清楚，不要叫人補件然後對方送來，又說缺什麼再補一次。

柯文哲說，超過600億的國際投資案，理論上3月4日要簽約，現在卡在那邊，「我看經濟部長自己出來講話吧」。媒體追問是否覺得經濟部刻意刁難？柯說，他不覺得他們（經濟部）故意不幫忙，但這反應出政府面對重大投資案時的態度，「要人家補件就講清楚，需要加班開會就加班開會，結果幾百億的案子一直卡著、一直拖是幹在什麼。」

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