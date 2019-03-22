獨家》軍方與清大合推ROTC軍官菁英班 目標「升上將官」！

2019-03-22 10:32

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方推動大學儲備軍官訓練團（ROTC）制度，近年頗獲好評，軍方乘勝出擊，今年和清華大學合作辦理「國防菁英學士班」，要招收「學測成績」4科52級分頂標以上的學生加入ROTC行列。

國防部官員今天表示，未來將循此模式，擴大與台灣大學、交通大學及政治大學等頂尖大學合作，招募優質人力。

官員直言，與清大合作推出菁英班，目標就是希望清大優秀學生在加入ROTC之後，未來可以在軍中有良好的發展，而最終目標就是希望在這些ROTC菁英軍官中，產生將官級軍官。

國防部長嚴德發昨日主持北部、中部地區「國防培育班」簽換約暨招募宣導活動，官員表示，清大校長賀陳弘等多校校長出席這項活動。

賀陳弘會中致辭表示，該校今年特別與國防部共同推出「將星計畫」，目標在培養電機、資工、商管、材料、生科、人文等文武雙全的專業人才，為國軍培育高素質人力貢獻心力。

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