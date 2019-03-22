韓國瑜稱台獨比梅毒可怕？高市議員高閔琳：舔共是吸毒

2019-03-22 07:24

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員高閔琳今透過臉書指出，台獨不是梅毒，但舔共是吸毒，吸毒結果不但人生、家庭全毀，最後命也沒了，她並形容台獨是台灣白血球，可守護台灣民主自由。

高閔琳指出，梅毒？淋病？實在不解有意爭取2020總統寶座的北、高兩大市長柯文哲、韓國瑜，為何都要用「性病」來描述台灣國家前途對主權獨立的堅持？她酸柯、韓難道是母語在家學，所以語言詞彙貧瘠，中文真的很差？還是⋯⋯正在為性病所困擾，所以不免滿腦都性病？

她說，看到兩偉大市長近期表現才知道，原來「做個有骨氣的台灣人」對有些人來說是真的很困難，不過中華民國現狀就是主權獨立，能夠享受自由與民主，卻有人這麼不想維持現狀、這麼支持被人家捅（統）九二沒共識一國兩制⋯⋯實在不了解這到底是什麼心態？

高閔琳認為，能做自己主人不做，偏要去當下人？雙腳健全能站著，卻偏要跪著趴著？好好的人不當，偏要搶當哈巴狗和無脊椎軟體動物？

她也始終不能理解，當初的中國國民黨和蔣中正「國共不兩立、漢賊不兩立、反攻大陸」，怎麼時至今日，國民黨大大小小老老少少全部變成媚共、舔共，講話還會「兒化音」？不只搶當人家小老弟，更像一個自願入宮的小李子小太監？

她質問國民黨反共黨魂呢？反共精神呢？你們把那些跟著國民黨跟共匪打仗、國共內戰戰敗退居來台、堅貞的國民黨員、眷村榮民老伯伯和老兵全都給忘了嗎？是誰讓你們自我閹割的？

高閔琳直言：「台獨不是梅毒，但舔共是吸毒。」，大家都知道吸毒是不好的行為。很多吸毒者一開始都以為只是一次而已沒關係，最後整個人生、財富、健康、家庭全都毀了⋯⋯命也沒了。

她解讀中共給的表面利益、包括網路聲量造神、中資媒體的大力吹捧、製造樣板商店和一條龍讓少數人「看似」發大財⋯⋯這就是包著糖衣的毒品，當你一旦吸了毒、飄飄然似神仙，久了成癮，就墜入了萬丈深淵，沒有毒品、沒有中共餵養、不依賴中國，你就生不如死、活不下去。

而台獨是台灣的白血球守護台灣民主自由，她要告訴大家，台獨不是梅毒、更不是淋病，台獨是台灣的白血球，守護台灣民主自由。

高閔琳也聲明自己支持台獨，表示有人支持華獨（維持現狀、中華民國獨立），但事實上無論台獨、華獨，都是白血球的一種。至於白血球的功能⋯⋯小學生都知道，就是就是團結抵禦外來細菌病毒的侵略和攻擊。

她要再次強調，無論您支持台獨還是華獨，我們都必須共同守護中華民國是個主權獨立國家的現狀事實，更必須共同來守護台灣可貴的人權、民主和自由。

她也提醒韓國瑜、柯文哲兩位大市長，別用狹隘史觀和國際觀來看待台灣國家前途，不靠中國，這個世界還很大，今天（03/22）韓市長要率團帶隊訪中國，在此她也慎重呼籲、敬告聲稱深愛中華民國的韓市長、國民黨立委諸公議員們，訪中千萬記得把中華民國國旗給帶上，國旗拿出來亮亮相，讓中國人瞧瞧、也給習近平看看！

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