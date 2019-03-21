黃偉哲辦公室未花錢重整修 「節儉成性」讓隨行人員甘拜下風

2019-03-21 22:25

〔記者洪瑞琴／台南報導〕高雄市府斥資92萬元裝修市長韓國瑜的辦公室引發討論，相鄰的縣市台南市長黃偉哲新上任後的辦公室，則未花半毛錢在裝潢整修上，完全是照前任市長賴清德、前代理市長李孟諺辦公室格局繼續使用，黃偉哲去年12月25日上任第1天上班，就大方的向採訪媒體公開展示「沒有改變」。

新聞處長劉怡伶表示，據她所知，黃市長沒有任何要求改變辦公室格局，因此也沒有編列預算作辦公室裝潢整修，市長室辦公桌及橢圓形會議桌都是沿用前任市長賴清德、前代理市長李孟諺使用過的公務物品，也未增添新裝潢。

據了解，黃偉哲節儉愛物個性會在路邊攤買便宜衣服，食物也捨不得任意浪費，有時候跑行程沒時間吃東西，座車上若有剩食的話也不棄嫌就吃完，節儉成性讓隨行人員都「甘拜下風」。

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