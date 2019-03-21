郭秀珠再槓阿扁 悔不該將女兒交給「政治魔鬼」

2019-03-21 17:51

〔記者楊金城／台南報導〕台南市第二選區立委補選後，意外掀起「珠扁之戰」續局，原本和扁家關係很好的前台南市議員郭秀珠，指控前總統陳水扁設陷阱，造成她女兒陳筱諭在立委補選中遭棄保落選。陳水扁昨天（20日）深夜在臉書貼文，駁斥郭秀珠說的不是事實，郭秀珠今天反擊說：「我說的都是真話，最傷心的莫過於把親生女兒交給了出賣她的善良與正直的政治魔鬼。」

郭秀珠指，阿扁只說一半，未說全貌，還「消費自己扁媽，讓人嘸甘」，「謝謝扁幫女兒上了一課，政治黑暗是怎麼一回事？」

「選舉就是這樣，搞成這樣，也覺得遺憾」，阿扁說，感謝郭秀珠對扁媽關心照顧，像女兒一樣，但不是因為這樣就來討人情，阿扁就欠你一世人情，包括選舉就要挺到底，他是民進黨員，怎能挺無黨的？」敗選後不檢討自己，把敗選都推給他，對他公平嗎？阿扁說，從郭秀珠請求希望引薦陳筱諭和台北市長柯文哲見面、拍照，希望阿扁為陳筱諭站台或錄影，他都拒絕。

阿扁強調，選舉要拉票可以，但不能說謊，像選舉過程中為了爭取他支持，郭秀珠一直跟他說，民進黨候選人郭國文已經出局，是陳筱諭和國民黨候選人謝龍介對決，等到要她拿出民調來證明，又說民調不準，不要受民調影響。

阿扁說，如果是問他意見，可以給意見參考，但最後要不要做，誰都不能下指導棋，「選舉的錢是你在花，不能當選是你自己承擔，能當選也是你在做，與我何干？」

郭國文在3月8日拜會阿扁，阿扁舉起郭國文的手，郭秀珠說，她看到後，氣得封鎖和扁的LINE，直到3月17日打開LINE，看到阿扁貼去唱歌的影音，「本來選輸不怪任何人，但看到LINE，不甘心女兒才不吐不快」。

郭秀珠說，陳筱諭從參選到選前，阿扁自始至終都在下指導棋，2月14日她去請益時，阿扁還教女兒打特赦阿扁牌，2月23日台南扁友會副會長聚媳婦喜宴上，「扁當眾罵新潮流，講支持陳筱諭，不挺郭國文」。

郭秀珠說，3月2日扁媽原來要幫陳筱諭披競選綵帶，她不忍扁媽血壓飆高、壓力太大，所以尊重扁媽不來，阿扁竟說，「到3月2日聽到的，居然是3月1日下午總統蔡英文去看我老母，害我老母血壓衝到200多才無法去站台」，如今卻指她們母女不檢討自己，反而怪東怪西。

郭秀珠說，她是用媽媽對愛女憐惜的角度，讓台灣人了解這場選舉的真相，最後是誰和民進黨聯手操作棄保？她不是要針對阿扁做什麼批判，相反的，她很感謝阿扁對陳筱諭的牽教，在政治路上幫女兒上了一課，政治黑暗是怎麼一回事？

郭秀珠想問阿扁，她女兒不知不覺變成阿扁跟賴清德談判的工具，特赦議題成了有心人談判的籌碼，讓陳筱諭成了犧牲品，請社會大眾評評理。

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