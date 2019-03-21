前藍委嗆：「台獨」在統一後恐被斬首！ 網友一句話神回

2019-03-21 19:19

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨前立委邱毅今（21日）在「連江論壇」上談到兩岸議題時批評總統蔡英文，表示維持現況就應該要維持一國兩制，更怒嗆台獨支持者，「如果你是台獨不承認中國人，那你可能就是之後在統一後要被斬首的人」。對此，有網友神回表示「那不要統一不就好了」？

根據《ETtoday》報導，邱毅今日出席「連江論壇」，在會中發言時，邱毅表示，習總書記說過一句很好的話，『中國人不打中國人』，高雄市長韓國瑜在高雄選舉時，曾說過「人進來，貨出去，高雄發大財」。如果你是台獨不承認中國人，「那你很可能就是之後在統一後要被斬首的人」，如果你支持統一，很可能就是可以交流的人。

相關新聞被轉至PTT後，不少網友怒轟邱毅「誰跟你一國兩制」、「現在可以大肆宣傳一國兩制了啊？」「這廝已瘋」、「做內奸的 通常征服者要平息當地民怨 第一個人頭落地」、「這傢伙最近沒看到他，一出來就搞這齣」。

也有網友神回表示，「那就不要統一就好了」、「好怕喔 那就更不能統一了」、「那就不要統一」、「好可怕喔 那我們不要統一了」、「所以我們沒有要統一啊」、「他的意思是統一之後，台灣會血流成河。那真的還是不要統」。

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