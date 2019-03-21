網路流傳打朱立倫廣告 葉元之質疑「黨內互打」

2019-03-21 17:57

〔記者賴筱桐／新北報導〕近來網路流傳一則廣告，內容是前新北市長朱立倫愛將、昔日副手許志堅貪污遭判刑的新聞，朱立倫雖然宣稱，寧可相信不是黨內同志所為，但被視為「朱家軍」的新北市議員葉元之質疑，「黨內互打」可能性高，不排除是與朱立倫有競爭關係的黨內同志所為。

葉元之今天在臉書發文說，有人匿名幫電視台新聞的YouTube影片下廣告推播，內容敘述前新北市副市長許志堅貪污遭判刑，攻擊朱立倫的意圖明顯。

葉元之指出，YouTube下廣告的費用，依據觀看次數平均每次1至2元，而這則影片點閱率超高，達26萬多點閱次數，下廣告的人保守估計花費近30萬元。

「全台灣有誰會怕朱立倫，怕成這樣？」葉元之分析，如果廣告是民進黨下的，實在有夠「俗辣」，只敢匿名，還要假裝是國民黨內初選的競爭，但如果是黨內同志下的廣告，就實在讓人失望。

記者追問，是否認為廣告為前立法院長王金平或國民黨主席吳敦義陣營所為？葉元之僅保守回應，不排除是與朱立倫有競爭關係者所為，對此不願指名道姓。

此外，葉元之也對黨中央的初選制度一變再變表達不滿。他說，民進黨的總統初選預計4月結束，反觀國民黨，黨中央一天一個制度，時程一次比一次延後，要參選人如何備戰？「黨中央不該負起責任嗎？」

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