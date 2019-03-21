民進黨總統初選 葉菊蘭一句話說明一切

2019-03-21 11:42

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市府今（21）日舉辦「4月7日言論自由日」系列活動宣傳，鄭南榕基金會永遠義工葉菊蘭接受媒體訪問，對於民進黨總統初選，她以「民主進步黨就是民主進步的黨，尊重民主程序」這句話表達看法，同時表示對蔡英文及賴清德2位參選人有信心。

葉菊蘭說，民進黨已辦過多次初選，她對蔡、賴2位候選人都有信心，這次初選也是驗證民進黨言論自由及負責任的政黨，她不擔心會有黨內分裂的問題。

葉菊蘭也對目前社會以「言論自由」為名卻充斥假新聞現象表達憂心，強調言論自由前提是要頁責，而非不負責任的言論。

葉菊蘭表示，鄭南榕生前主張百分百言論自由，當時環境處在威權統治丶箝制言論自由的年代，但鄭南榕也同時告誡自己雜誌記者，以「新聞無畏丶消息無偏」為工作信條，就是要大家公正無私報導正確訊息，由他完全承擔責任。

葉菊蘭說，可是現在已是民主自由時代，百無禁忌的言論自由，却不用負責任，讓她對鄭南榕生前主張的言論自由責任更深有感觸。

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