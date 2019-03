訪美提及電腦被駭行程外洩 柯文哲：市府有內賊！

2019-03-21 15:17

〔即時新聞/綜合報導〕台北市長柯文哲在美東時間20日上午前往華府智庫「傳統基金會」進行公開演講,對於美中貿易戰下的美中台三角關係,柯文哲拋出「親美日友中」的想法。而會後接受記者聯訪時被問到如何保護數據安全,柯文哲提到訪美前市府電腦遭駭客入侵,而且選擇入侵的電腦「相當的精準」,「我們自己裡面也有內賊」。

現場有外國記者提問,目前國際間美國與中國華為風波延燒,而柯文哲作為市長,該如何保護市民的數據安全?對此柯文哲表示,事實上在訪美之前,北市府的電腦就被駭客入侵,「而且老實講,那個被侵害的電腦是相當的精準」,所以表示駭客不僅是從外面來的,「是我們自己裡面也有內賊」、「因為他怎麼知道哪幾個人是管出國行程的」、「我連我作為台北市長都不知道」。

柯文哲說,駭客不一定是外國來的,有時來自內部。而對於美中資訊大戰,台灣夾在中間的確相當為難,以台北市政府的立場,是否禁用華為的產品,這點一切遵照中央的命令,作為地方政府會遵守國家政策。

柯文哲也話鋒一轉,為何自己會說「We must be wise」,因為美中貿易戰是無法避免的,這次訪美也發現,不管是眾、參議院,民主黨或共和黨,中央政府或地方政府,現在美國的氣氛即使不是「反中」也是「防中」,所以美中對抗的局勢大抵形成了,至於台灣如何存活,「This is a good question(這是個好問題)」。

