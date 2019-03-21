海軍敦睦艦隊 24日、25日基隆港開放參觀

2019-03-21 09:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕中華民國海軍敦睦遠航訓練支隊將在週日（24日）、下週一（25日）在基隆港東五碼頭威海營區開放民眾參觀，每天上午9時到下午3時，第一天10時及第二天下午2時有海軍官校學生鼓號樂隊、陸戰儀隊及莒拳隊演出，同時開放民眾登艦參觀現役武器裝備及磐石軍艦文宣館。

今年敦睦遠航訓練支隊，由磐石艦「油彈運補艦」、田單「成功級艦」、武昌「康定級艦」3艘組成，從15日至4月1日執行國內環島訓練，已造訪高雄、安平港、澎湖馬公港，結束基隆港後會再到蘇澳及花蓮港，磐石艦為國內最大油彈運補船。

海軍指出，這次敦睦艦隊中的康定級武昌軍艦艦長黃淑卿上校，是海軍第一位女性一級作戰艦艦長，黃淑卿曾擔任康定軍艦反潛官、錦江級巡邏艦鳳江艦副艦長、基隆級驅逐艦蘇澳艦作戰長、馬公艦副艦長等職，今年升任武昌艦艦長。

海軍基隆後勤支援指揮部指出，第一天上午9時有開幕歡迎儀式與一連串表演活動，包括陸戰健兒組成的莒拳隊型場和擊破表演，2天開放時間至下午3時，磐石軍艦上設置文宣館，介紹國家先進科技、台灣精品、國防自主、人文藝術及觀光等發展成果。參觀民眾請攜帶身分證或可證明國民身分之具照片證件，並提早入場。#

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