首度回嗆郭秀珠 陳水扁：當母親的要教女兒正確觀念...

2019-03-21 08:07

〔即時新聞／綜合報導〕台南市第二選區立委補選，獲台北市長柯文哲錄影輔選的「最強村姑」陳筱諭慘敗收場，陳母、前台南市議員郭秀珠18日批評陳水扁轉挺郭國文。對此扁在臉書「新勇哥物語─阿扁踹共」中駁斥郭說法，並呼籲郭秀珠當母親的要教女兒正確的觀念，不要隨意寵溺，否則政治這條路絕對會愈難走。

陳水扁昨深夜在臉書發表「新勇哥物語《阿扁踹共》」影片，針對台南補選遭郭秀珠痛批一事，扁強調，選舉輸贏沒有什麼，一次輸不代表永遠輸，這次沒有機會，下次還有，何況陳筱諭還年輕，需要學習的還很多。扁怒嗆，陳筱諭和她母親郭秀珠不檢討自己，把敗選都推給他，對他公平嗎？事情不是像郭秀珠母女所說的那樣。

扁除了拿出LINE對話紀錄嗆郭，也強調選舉要拉票可以，但不能說謊，批評郭在選戰期間不斷放話，稱郭國文已出局，也不相信民調。扁表示，母親要替女兒拉票，天經地義，如果是問他意見，可以給意見參考，但最後要不要做，誰都不能下指導棋，「選舉的錢是你在花，不能當選是你自己承擔，能當選也是你在做，與我何干？」

扁感嘆，「選舉就是這樣，搞成這樣，也覺得遺憾。」也感謝郭對扁媽關心，但不是因為這樣就來討人情，阿扁就欠你一世人情，包括選舉就要挺到底，他強調自己是民進黨員、黨代表，怎能挺無黨的？

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