不只蔡秋敏、許忠富 這些人也可能加入雲林海線立委戰局

2019-03-20 20:07

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕前縣議員蔡秋敏及前麥寮鄉長許忠富今天正式宣布爭取下屆民進黨雲林縣海線地區立委提名，地方政壇臆測，前副縣長丁彥哲也可能投入初選，至於原本被看好的副議長蘇俊豪已遭黨紀案「卡」死。

立委蘇治芬去年大選結束後即帶著許忠富在海線地區到處召開小型說明會，引薦許忠富參選下屆立委，蘇治芬擺明不再競選連任，蘇、許交好已引起雲林政壇高度關注，蘇治芬似乎已選定許忠富為「接班人」。

蘇俊豪原本也是各界各好可能代表民進黨參選雲林海線立委的人選，不料議長、副議長選舉時，他為了當選，策略性取得藍營議員支持，順利為民進黨搶下珍貴的一席副議長席次，但換來的卻是停權半年的黨紀處分，地方政壇認為有心人士成功「卡豪」，蘇俊豪已失去爭取民進黨提名參選立委機會。

雲林政壇點名可能角逐民進黨雲林縣海線立委提名者還包括丁彥哲、行政院雲嘉南區聯合服務中心執行長許根尉或其外甥縣議員蔡岳儒，甚至剛從虎尾鎮長轉任縣議員的林文彬等人，但目前為止都尚未正式表態。

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