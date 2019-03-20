韓國瑜痛斥官員抖腳 律師：關鍵「不是因為態度」

2019-03-20 19:11

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜傳出昨天在市政會議上罕見發飆，批評環保局副局長謝汀嵩坐姿不當，當面大聲開罵「什麼態度」！讓氣氛降至谷底。對此，律師林智群在臉書PO文分析，真正的重點不是「什麼態度」，而是「官階大小」。

昨日韓國瑜因上午一個行程延誤，較晚才趕到市政會議。在議會期間，韓國瑜發現一名副局長翹著二郎腿抖腳，還不時東張西望，讓韓國瑜忍不住怒斥「哪個單位的」、「什麼態度」，當場訓斥了一番。

對此，律師林智群在臉書發文，他表示「遲到的長官」訓斥「抖腳的下屬」，重點不是「什麼態度」，而是「官階大小」；林智群也說，長官可以指責下屬抖腳，下屬不能抱怨長官遲到，「這，就是社會」。

對此，網友也紛紛留言表示「其實這就是現實的社會，遲到的董事長也可以海罵態度不好的經理」、「確實 ，不過一些平常愛罵老闆的韓粉還能繼續護航」、「只許州官夜放火」、「真的 人生的道理就是如此 快想辦法變成老闆吧」、「不過說真的，這位下屬有點年紀了，神經還那麼大條，也是奇葩了」。

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