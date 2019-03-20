獨家》技術性打壓？ 黨產會無法在國北教大辦研討會

2019-03-20 15:07

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會本週五（22日）將在台大校友會館舉辦「傅正與黨產研究」國際學術研討會。據透露，該研討會原本要在「國立台北教育大學」國際會議廳召開，但黨產會日前臨時接獲校方通知，以「維安」為由要求延期或改地點，最後黨產會只好另尋場地舉辦。

據了解，「傅正與黨產研究」國際學術研討會的主辦單位為黨產會、台北教育大學台灣文化研究所，台文所早已跟學校申請通過，要辦在國北教大國際會議廳，結果因校方高層「技術性」作梗，讓研討會無法在校內舉辦。

黨產會人士透露，本來場地都已確定，研討會宣傳海報都印好在外宣傳張貼，校安組日前卻向黨產會表示，該校無校衛警編制，無法協助維安，且當天校內有身障者考試等，建議重新考慮場租。

據悉，台文所所長當時有向校方總務處與事務組溝通，事務組表示維安事宜比照往例，由主辦方聯繫轄區派出所。後來校方又向黨產會轉達，國北教大的校長已決定兩方案讓人選擇，第一是用該場地，但須改期；第二是原時間舉辦，但須改地點。

黨產會人士提及，黨產會去年與台灣師範大學、成功大學系所共同舉行學術研討會活動，從未遇過如此刁難之事，也沒發生危安情事，不懂為何要打壓學術活動，國北教大在顧忌什麼，「白狼」去頒市長獎時怎不維安呢。

他表示，本週五學術研討會黨產會主委林峯正、國台北教大台文所所長翁盛峰都將出席致詞，也邀請到日本學者、政大雷震研究中心的研究員討論轉型正義經驗，促轉會委員、政大文學院院長薛化元都會出席，這麼多學者需先安排時間，怎可能臨時改日期，最後只好改地點、重印海報。

據調查，這並非該校教育體系第一樁離譜之事，去年6月國立台北教育大學附屬實驗小學畢業典禮，曾邀請中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂，到校頒發「市長獎」，事後引發家長與社會輿論譁然。

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