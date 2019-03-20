立委提案酒駕累犯禁服外役監 蔡清祥：還須研議

2019-03-20 13:43

〔記者謝君臨／台北報導〕為遏止酒駕猖獗，民進黨立委蔡易餘等人提案修法，要求酒駕累犯不得聲請外役監遴選；對此，法務部長蔡清祥今表示，是否完全不考慮，還需研議，畢竟如果受刑人戒癮治療成效良好，未嘗不能給他一個機會。

根據監獄行刑法第93條規定：「為使受刑人從事農作或其他特定作業，並實施階段性處遇，使其逐步適應社會生活，得設外役監」；受刑人想聲請至外役監服刑的話，需符合相關條件，但現行外役監條例規定，因吸毒、性侵、被逮補或拘禁後脫逃，以及累犯等受刑人，均不得參與外役監遴選。

立法院司法及法制委員會今併案審查「外役監條例部分條文修正草案」等案，邀請法務部長蔡清祥等官員列席備詢；立委蔡易餘質詢時指出，酒駕情況嚴重，據警方統計，酒駕累犯比例高達3分之1，考量公共安全維護原則，建議修正外役監條例第4條，讓酒駕者不得聲請外役監遴選。

蔡易餘表示，酒駕行為具有持續性，設置外役監的想法，主要是針對偶發犯罪，如果讓酒駕受刑人到外役監服刑，讓他有回歸社會的機會，但受刑人有可能服完刑出來後繼續酒駕，這樣社會觀感不好，詢問部長蔡清祥看法。

蔡清祥說，外役監員額共2066人，目前還有約420個缺額，原則上是希望能放寬遴選門檻，讓已執行完6個月以下徒刑（可易科罰金）的累犯受刑人，也可以獲得遴選資格，藉此舒緩監獄人滿為患的狀況。

對於蔡易餘的提案，蔡清祥強調，此舉符合法務部嚴懲酒駕立場，但是否完全不考慮，還需研議，如果受刑人戒癮治療成效良好，未嘗不能給他機會，這部分可以再研究。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/