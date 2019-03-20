國台辦主任將飛廈門見韓國瑜？韓強調「不用特別講飛」

2019-03-20 13:00

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜將於3月22日起，前往港澳及中國訪問，外傳國台辦主任劉結一，將特地飛到廈門與韓國瑜見面？韓國瑜今早受訪時說，這些都是揣測，接著話鋒一轉，指「不用特別講飛，聽了好像有特殊性」、「他是飛，還是坐火車，還是騎摩托車，還是走路，你怎麼知道呢？」

對於這趟港澳與中國行，韓國瑜強調尊重當地的安排，有什麼安排，都欣然接受，但確定談經濟，不談政治，東西賣出去，招更多觀光客進高雄，這些原則是不會變的。

韓國瑜重申，不會碰觸政治議題，更不會碰觸陸委會再三告誡的紅線問題，「不用擔心，純粹定位為經濟之旅」，行有餘力就看看人家怎樣培養青年，有沒有值得我們學習之處，回到高雄後，也要大力培養年輕人。

另針對外傳國台辦主任劉結一，將特地飛到廈門與韓國瑜見面？韓國瑜說：「我不曉得，這些東西都是揣測，他是飛，還是坐火車，還是騎摩托車，還是走路，你怎麼知道呢？」

韓國瑜強調，不用特別講飛，聽了好像有特殊性，不用這樣想，就像我們去馬來西亞、新加坡，外面說我們很多官員都見不到，你漏氣了、你被洗臉了，這沒有意義。

韓國瑜說，我們就尊重當地城市的安排，談經濟，多交朋友，心胸打開告訴大家，高雄的未來只有道路沒有圍牆，只有朋友沒有敵人。

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