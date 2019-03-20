台美共同召開記者會 綠委：台灣重大外交突破

2019-03-20 13:06

〔記者彭琬馨／台北報導〕台美昨成立全新年度價值對話「印太民主治理諮商機制」，AIT處長酈英傑與外交部長吳釗燮並在外交部召開共同記者會。民進黨立委管碧玲、王定宇、羅致政、林靜儀與余宛如今對此召開記者會，強調這是台灣加入印太戰略具體的步驟，對台灣來說是重大的外交突破與成就。

外交部長吳釗燮與AIT處長酈英傑昨一同出席在外交部舉辦的記者會，宣布台美正式成立「印太民主治理諮商」對話機制。

民進黨立委王定宇在記者會上說，此是1978年中美斷交至今，首次美國官方駐台代表與外交部召開聯合記者會，且由美國國務院授權，代表台美關係增溫、美國對台政策向上提升。

民進黨立委羅致政則說，從任何實質意義來說，台美雙方共同召開記者會「都是官方對官方」，過去美國因顧忌與中國的關係，跟我國外交部的互動相對低調迴避，但昨天在記者會上美方不僅公開、且還直接稱呼吳釗燮為外交部長，顯示美方「慢慢擺脫自我設限的非官方框架」；羅致政說，樂於見到台美關係正常發展，盼未來台美能有更多的實質對話與交流。

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