屢傳議員、建商勾結 時力籲新北議員公開財產申報

2019-03-20 11:25

〔記者何玉華／新北報導〕時代力量新北黨部今（20）天召開記者會，指出日前又有新北市議員涉嫌向建商收賄被收押，起出的內帳還牽涉多名藍綠議員，要求市府全盤檢視已發建照及都市計畫是否涉及不法，也呼籲議員主動公布財產申報，讓議會更透明以減少弊端。

時代力量新北黨部發言人陳志明指出，議員向工務局施壓以加速取得證照，換取旗下公司用高價取得工程利益的手法都一樣，且不分藍綠；且市府過去8年也有百餘名官員因收賄被調查，官員和議員共同勾結財團，任由行賄的建商綁架都市發展，一邊炒高房價、一邊留置大量空屋，讓年輕人苦不堪言。請檢調務必勿枉勿縱，盡速查明。

時代力量智庫研究員唐聖捷認為，除了房價居高不下，居住安全以及生活品質也會受到政府與建商利益共生的結構影響。政府應通盤檢討已發建照及都市計畫內容，檢視是否因收賄或與建商的利益交換而遭扭曲，犧牲居住正義。

新北黨部副執行長曾柏瑜強調，解決政商勾結唯有議會透明，目前監察院陽光法案只規定立法委員需要公開財產申報，地方議員只需申報，不需公開；她認為，新北市議員應主動公開財產申報的紀錄，不讓貪腐有機可趁，尤其是訴求改革的新科議員，更該主動公布，讓陽光照進新北市議會。

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