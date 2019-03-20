引美方好奇？柯終見到美官員 林濁水：補考分數難看勉強過關

2019-03-20 12:32

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲此次訪美過程似一波三折，不僅被全美台灣同鄉會、台灣人公共事務會拒絕接待，還傳出因故見不到數名美國官員。當地時間19日柯前往拜會國安會、國防部官員，另與國務院代理亞太副助卿史墨客（Hanscom Smith）等人會晤。對此，民進黨前立委林濁水今在臉書撰文發表看法。

林濁水在貼文中開宗明義表示，「柯文哲終於見到美國官員了」。台灣政治人物赴美功課，應符合哥大東亞所教授黎安友（Andrew Nathan）對他說的，「美國政府會對他好奇」。

林濁水指出，「這一來也同時算是柯文哲補考分數雖然難看，總是勉強過關」，並指這是一好的經驗。

該篇貼文出現前，林濁水昨曾提過，柯文哲出訪美國，但國防部、國務院不得其門而入，也碰不到紐約市長白思豪（Bill de Blasio）、議長張晟（Corey Johnson）與美國在台協會（AIT）前主席薄瑞光（Raymond Burghardt），並指「出發前就警告，出口隨隨便便，在台灣縱使行得通，到美國怎可能要他們吃這一套。可以像到以色列出口轉內銷？現在果然不通」，還稱狀況頻頻，「嘴巴還一樣硬，觀感蠻差的」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/