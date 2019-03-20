拜會華府政要 柯文哲：美國是台灣重要朋友

2019-03-20 10:09

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲訪美馬不停蹄，他在美國時間19日下午前往美國國務院拜會，對於會談內容，柯文哲三緘其口不願多談，僅說哪有裡面講了再拿到外面講的，但不管如何，有一點很重要，「美國是台灣很重要的朋友」，民主自由還是台灣最重要的核心價值。

與會人士包括國務院亞太副助卿史墨客（Hanscom Smith）、美國在台協會（AIT）華盛頓總部執行理事羅瑞智（John J. Norris Jr.）、國務院台灣協調處副處長戴德年（Daniel Delk）等，雙方約會談70分鐘左右。

柯文哲會後受訪被問到至於是否有感受到美方對他的好奇時表示，對他們來講當然很好奇，因為從來就沒有一個醫生當政治家，這和他們以前看過的都不一樣，對他們來說，「我是一個很新、很奇特的東西」。

至於美方有認為他是「ok」的候選人嗎？柯文哲說，美國不會去干涉人家內政，特別是他們這些職業外交官，有一定分寸，不會問你要不要選總統，他們有他們的方法。

由於柯文哲去年10月接受彭博專訪時，被問到在美中對抗情勢下，覺得美國總統川普會不會出賣台灣時，柯毫不遲疑地回答「Of course（當然）」，如今接連拜會美國國務院、國安會、國防部等官員，外界好奇柯文哲的想法是否有所改變？

不過柯文哲對此沒有正面回應，只說美國還是一個成熟的國家，其實他們內部也有很多意見，所以自己都說「don’t worry」。

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