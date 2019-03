美國務院東亞局推文柯文哲 比照鄭文燦、林右昌

2019-03-20 10:36

〔即時新聞/綜合報導〕今天(20日,美國時間19日)是台北市長柯文哲訪美第4天,下午前往美國國務院與代理副助卿史墨客(Hanscom Smith)會晤,而事後國務院東亞局推文貼出史墨客與柯文哲合照,且推文內容與先前相當類似,顯見美方對台地方首長規格一致。

美國國務院東亞暨太平洋事務局推文指出,代理副助卿史墨客(Hanscom Smith)會晤台北市長柯文哲,兩人探討「如何進一步推動美台之間廣泛、緊密且友善的商業和文化關係」。而日前桃園市長鄭文燦與基隆市長林右昌訪美時,東亞局也曾推文發過合照,內容也完全一樣。

柯文哲19日在國務院內拜會的人員包括國務院代理亞太副助卿史墨客、台灣協調處副處長戴德年(Daniel Delk)、美國在台協會(AIT)執行理事羅瑞智(John Norris)。

北市府在聯訪結束後宣稱,柯文哲在國務院拜會的人員為國務院亞太副助卿史墨客(Hanscom Smith)、美國在台協會(AIT)華盛頓總部執行理事羅瑞智(John J. Norris Jr.)、國務院台灣協調處副處長Daniel K.Delk,這樣的層級和鄭文燦相等。

A/DAS Hanscom Smith and #Taipei City Mayor Ko Wen-je explored ways to further promote the extensive, close, and friendly commercial and cultural relations between the United States and #Taiwan. pic.twitter.com/O3ZkrBZWH1 — EAP Bureau (@USAsiaPacific) 2019年3月19日

A/DAS Hanscom Smith and #TaoyuanCity Mayor Cheng Wen-tsan explored ways to further promote the extensive, close, and friendly commercial and cultural relations between the United States and #Taiwan. pic.twitter.com/3533Qeq108 — EAP Bureau (@USAsiaPacific) 2019年3月5日

A/DAS Hanscom Smith and #Keelung City Mayor Lin Yu-chang explored ways to further promote the extensive, close, and friendly commercial and cultural relations between the United States and #Taiwan . pic.twitter.com/0CQHcEPuge — EAP Bureau (@USAsiaPacific) 2019年3月13日

