柯P訪美行程頻碰壁！ 林濁水批：嘴巴仍硬、觀感很差

2019-03-19 23:51

〔即時新聞／綜合報導〕目前人正在美國訪問的台北市長柯文哲，行程可說是一波三折，先前被全美台灣同鄉會、台灣人公共事務會（FAPA）拒絕接待，美東時間18日原本安排與紐約市長白思豪見面也告吹，拜會紐約市議會時，議長也臨時缺席，也未如外界預期見到AIT前主席薄瑞光。對此，前立委林濁水批評，柯文哲訪美狀況多，但嘴巴還一樣硬，觀感蠻差的。

對於訪美行程頻頻碰壁，柯文哲在前往華府途中接受媒體採訪時表示，沒能見到白思豪，「沒辦法，聽說他最近很忙，跑美國總統初選的人。」至於議長好像臨時有事，那也沒有辦法，不過議員都有來就好了。

林濁水19日晚間在臉書發文說，柯文哲出訪美國，但美國國防部、國務院都不得其門而入，而紐約市長、議長也碰不到面，甚至和美國外交政策全國委員會（NCAFP）進行閉門會議，也未如外界預期見到美國在台協會（AIT）前主席薄瑞光。

林濁水酸說，「出發前就警告，出口隨隨便便，在台灣縱使行得通，到美國怎可能要他們吃這一套。可以像到以色列出口轉內銷？現在果然不通。」他也批評，柯文哲訪美行程狀況多，但他的嘴巴還是一樣硬，觀感真的蠻差的。

但「友柯」議員黃珊珊則認為，她20年民意代表生涯，隨團出訪多年，但今年特別奇怪，沒見到誰成了焦點，見了誰談了什麼沒人在乎，城市交流訪問是在建立互信的基礎，把國內政治鬥爭的思維拿到國際交流的場合來，不但無助對方多了解台灣，也讓外國人認為怎麼都是台灣人自己打成一團，直言在外拚能見度已經很艱困，真的不需要自亂陣腳。

黃珊珊也提到，碰到很有趣的一件事，就是柯市長向紐約市議員介紹隨團的5位議員分屬4個政黨，「這一點，我們已經遠勝紐約的多元文化。」

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