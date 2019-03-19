賴清德投入初選 潘孟安：盡力促成協調

2019-03-19 13:09

〔記者羅欣貞／屏東報導〕針對賴清德宣布投入民進黨總統初選一事，屏東縣長潘孟安今天（19日）在臉書寫下「當家不易；理想難拒，都為台灣，一起努力」；他本人接受媒體採訪時也表示，「極盡所能來幫忙促成來協調」。

剛從模里西斯視察遠洋漁業返國的屏東縣長潘孟安今天（19日）表示，他昨天（18日）上午10點半搭飛機到香港，在轉機櫃台上打開手機看到這個訊息，的確是嚇一跳，也很憂心，昨天傍晚回到台灣了解整個狀況後，知道當然很多人都試圖在努力。

潘孟安說，可以體會「當家不易；理想難拒」，蔡英文總統在當家當中面對很多挑戰，賴清德擇善固執，縱使遍體鱗傷，都勇往直前的人，「一個是跟我同鄉，過去我們像姐弟關係的，我在立院她在當黨主席，在民進黨在最低潮的時候，讓民進黨從低瀰走出來，一直到重新執政的蔡總統，一個跟我像兄弟般的賴清德院長，我很清楚他的個性」。

潘孟安又說，各自有各自的理想，但目標共同一致的就是憂心台灣的未來，都是堅持在這一個民主機制下，要來去做競逐，在這種競與合當中，總是還有很多的空間，必須去努力，不過，他也要誠摯的呼籲，做為民進黨的從政同志，在民進黨目前比較低瀰當中，還是希望以穩定政局，然後黨內的團結，這兩大原則一定要兼顧，第三大原則就是保留協調合作的空間。

潘孟安表示，「當然我們目前還在努力，我個人也還在努力」，希望全黨所有黨公職都努力，因為現在是混沌未明的局勢，也就是說民進黨要優先推出總統候選人，國民黨也不知總統候選人是誰，是否有第三勢力等，在此狀況下，要黨內先進同志齊思廣益共同努力，怎麼樣在競合當中走出一條暨能讓政局穩定，又能團結合作的路。

潘孟安表示，「我做為一個從政同志，兩位都是我非常敬重的前輩，也是好朋友，我站在中間，我極盡所能來幫忙促成來協調，這是我的義務也是我的責任」，他和每個支持者一樣，都憂心且擔憂的是未來是否會像過去曾經的廝殺見骨，沒有人樂見到這樣，希望還是透過協調的方式，坐下來協調之後大家目標共同一致，讓台灣這個本土政權能得以繼續延續下去，「這是我們語重心長的期待」。

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