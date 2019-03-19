美台啟動全新價值對話 AIT：非挑釁中國

2019-03-19 12:54

〔記者呂伊萱／台北報導〕台美今宣布共同成立「印太民主治理諮商機制」。對於美台合作可能被詮釋為「台灣牌」，AIT處長酈英傑今天表示，美國追求自身利益，與台灣基於價值推動倡議，確實有可能同時和台灣與中國保持良好關係，「中國因素是獨立議題（separate issue）」，台灣不應被視為刺激、挑釁中國的籌碼。

外交部長吳釗燮與AIT處長酈英傑今一同宣布，台美正式成立「印太民主治理諮商」（Indo-Pacific Democratic Governance Consultation）對話機制。每年將輪流在台美舉辦重要論壇，以更密切、直接的合作，在印太區域推動人權、民主及良善治理等共享價值，協助其他國家應對治理挑戰。首次會議已訂於9月份在台北召開。

對於美國與台灣近期強化合作，加上此全新對話機制的出現，媒體問及美國是否將台灣作為美中談判中的籌碼？酈英傑回答，美國有基於三公報和台灣關係法的一中政策，同時也依據美國國家利益與台灣發展關係。

酈英傑強調，美國與台灣的合作倡議是基於雙方共享價值與在印太區域推動民主的共識，應該被視為美台之間的互動，「中國因素則是獨立議題」，不該考慮在內。酈英傑說，美國追求自身利益，確實有可能同時和台灣與中國保持良好關係，美台互動不應被視為刺激、挑釁中國，反之亦然。

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