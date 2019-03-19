否認「挺賴逼退蔡」陳水扁爆料：賴清德2015年就想選總統

2019-03-19 12:00

〔即時新聞／綜合報導〕前行政院長賴清德昨日宣布投入民進黨總統初選，引起各界熱議，有傳言稱前總統陳水扁想藉挺賴來逼退現任總統蔡英文。對此，陳水扁今日澄清，他對賴要參選毫不知情，雖與賴理念相近，但「沒有挺賴要逼退蔡」。然而，他爆料賴清德曾在2015年的一個場合上告知他有意參選2016年總統大選，「上一屆有想，這一屆沒想，那是騙人的！」

綜合媒體報導，陳水扁今日透過「新勇哥物語」影片表示，他對賴清德要參選毫不知情，直到昨天一早7時許他還躺在床上時，才接到賴清德親自致電告知要登記參選，還要他先不要說出去。陳水扁說，他當時問賴是否有先跟蔡英文報告，賴則回應已透過總統府秘書長陳菊轉達。

陳水扁表示，賴清德的政治信仰與理念跟自己相近，與自己近來主張台灣不能成為下一個香港、西藏一致，也與自己2002年以總統身分向全世界發聲、主張台灣中國一邊一國、走台灣國家路的見解較為接近，「但沒有挺賴要逼退蔡」。

陳水扁透露，2015年上半年他剛離開台中監獄時，曾在一次餐會上問賴清德是否有意參選2016年總統，當時賴清德明確回應打算參選，後來因黨內初選時間提早、未及準備而放棄。陳水扁強調，賴規劃選總統上屆就有，「上一屆有想，這一屆沒想，那是騙人的！」就算賴曾說不會去挑戰蔡，但最後一、兩天做出改變也是很正常的事。

有些人擔憂賴參選恐導致民進黨分裂，陳水扁則表示「黨公職選舉包括初選有競爭都是民主常態，不是破壞團結」，並指出1994年台北市長初選、2008年民進黨主席選舉都是三人競爭，但選後也沒分裂。因此，有競爭不是壞事，透過初選替候選人宣傳也是很好的文宣與組織戰。

此外，陳水扁指出，最新民調顯示蔡英文回穩，台北市長柯文哲下滑，韓流沒有強到無敵，「蔡總統連任之路還是有贏的機會」，而且，包括游盈隆、卓榮泰都主張沒有現任優先的慣例傳統，要開放自由登記，如今怎麼會有賴清德參選是破壞團結、是罪人的說法。

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