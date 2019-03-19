訪美狂吃閉門羹？ 柯P：那也沒有辦法

2019-03-19 10:58

〔記者沈佩瑤／台北報導〕目前人正在美國訪問的台北市長柯文哲，美東時間18日中午與外交政策全國委員會進行閉門餐敘，下午拜訪紐約市議會，不過議長張晟臨時有事缺席，且團隊未敲定與市長白思豪會面，不能重溫5年前與白思豪的巧遇機緣。對此，柯文哲在前往華府途中接受媒體採訪時表示，議長好像臨時有事，那也沒有辦法，不過議員都有來就好了。

台北市政府發言人劉奕霆表示，對於紐約行程之安排，，今日（美東時間18日）中午與美國外交政策全國委員會（NCAFP）之拜會屬不公開之行程，市府並未事先透露任何出席人員與拜會內容；另外，與紐約市長會面之安排本就不在既定行程當中，並非安排好之後又取消；紐約市議會部分也非常感謝議會眾多委員會主席之熱情接待，議長未能出現實屬可惜，但北市府仍非常感謝各單位對於今日各行程之安排，在外交上並沒有「碰壁」、「受挫」之情況。

柯文哲在美東時間18日中午和美國外交政策全國委員會（NCAFP）進行閉門會議，不過未如外界預期見到美國在台協會前主席薄瑞光（Raymond Burghardt）。

下午則是前往紐約市議會拜會，原本安排由紐約市議長接見，不料卻因臨時有事出席，最後由紐約市議會財政委員會主席Daniel Dromm、老福委員會主席Margaret Chin、科技委員會主席Peter Koo接待市府訪團。

由於柯文哲5年前以無黨籍台北市長參選人身分赴紐約參訪時，曾在行程中巧遇紐約市長白思豪（（Bill de Blasio）），2人握手寒暄，柯文哲還在臉書貼出巧遇照，這次原本也想安排和白思豪會面，不過雙方也因時間喬不攏，最後也未能成行。

拜會結束後，柯文哲搭乘巴士前往華盛頓，途中行經德拉瓦州休息站時接受訪問，他表示，議長臨時有事缺席，「那也沒辦法」，指3名市議員出席就好。

對於沒能見到白思豪，柯文哲表示，「沒辦法，聽說他最近很忙，跑美國總統初選的人」。

談到為了這趟訪美行程，透過民間友人、新竹中學校友會、北市府國務組、外交部等多個管道希望安排和美國重量級政治人物、學界會面，但實際執行似乎卻是一波多折。柯文哲說，本來就是有很多管道，總是親戚朋友一堆。

至於中午和外交政策全國委員會餐敘內容談了些什麼？柯文哲三緘其口，不願多談，並稱「對方就是說要保密」，且通常我們和人家談完後，如果對方願意講，那也應該要問對方。

當被問及是否有見到薄瑞光，柯僅說，有時候搞不清楚什麼可以講，什麼不可以講，乾脆都不要講算了。

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