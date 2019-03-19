全美台灣同鄉會致函AIT 籲關切柯文哲負面言行

2019-03-19 10:50

〔記者呂伊萱／綜合報導〕台北市長柯文哲訪美波瀾不斷，全美台灣同鄉會繼日前的「不接待聲明」後，美東時間17日再致函給美國在台協會（AIT）主席莫健，呼籲AIT注意柯文哲對美台關係的負面觀點與缺敏感度發言帶來的影響，也呼籲美方謹慎評估日後柯訪美一事。

全美台灣同鄉會、台灣人公共事務會（FAPA）先後發聲明拒絕接待柯文哲，柯的訪美行波瀾不斷。全美台灣同鄉會於美東時間17日更以會長鄭劭方名義致函AIT，關切柯文哲對台美關係的負面言行。

同鄉會信函指出，全美台灣同鄉會作為全美最大、歷史也最悠久的美國台灣人組織，儘管違反台灣人天性，全美台灣同鄉會與相關社團仍做出拒絕接待柯文哲的困難決定，也不歡迎他的到訪。

信函指控，柯文哲自競選連任以來，頻頻對美台關係發表錯誤言論。例如在彭博（Bloomberg）專訪中，曾將美台關係形容為交易關係，指台灣「不過是架上的商品」。

信函表示，看到首都市長進一步推動北京政府統一戰線議程，並質疑美國政府數十年來致力於捍衛台灣免受中國侵略的言論，倍感挫折。柯文哲在提到美國對台軍售時，將之形容為無用的「扁鑽」說法，也令人感到憤怒。

信函批評，柯文哲對戰略領域的無知，表明不了解美國的支持對避免台海戰爭的重要性。柯文哲每次發言與行動，都在向北京主張靠攏。北京對柯文哲的意識形態越感高興，身為美國公民的他們越擔憂。全美台灣同鄉會敦促AIT未來同意柯文哲訪美時應謹慎小心，審慎評估他對美台關係的負面看法。

AIT發言人孟雨荷今天表示對此事沒有評論。

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