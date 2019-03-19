柯P訪美頻頻碰壁！喬不到見白思豪、也被議長放鳥

2019-03-19 07:43

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲16日啟程訪美，行程包含紐約、華盛頓等地，卻頻頻吃閉門羹，先前被全美台灣同鄉會、台灣人公共事務會（FAPA）拒絕接待，現又傳出，柯文哲本欲安排和紐約市長白思豪見面但是告吹，拜會紐約市議會時，議長Corey Johnson也臨時缺席。

綜合媒體報導，柯文哲在美東時間18日上午出席紐約台北辦事處舉辦的簡報會，下午拜會紐約市議會。原也安排柯要與紐約市長白思豪見面，最後和白思豪時間喬不攏，未能成行，白思豪僅送感謝狀歡迎柯文哲。對此柯說，那沒辦法，聽說對方最近很忙，在跑總統初選。

中午柯和美國外交政策全國委員會成員會面，包括前AIT處長薄瑞光會出席，不過相關人員透露，中午的拜會行程，薄瑞光本人並未現身。

拜會紐約市議會的行程，原已安排柯要與議長Corey Johnson會面，但議長臨時有事缺席。對此柯文哲說，議長好像臨時有事，也沒有辦法，但3位議員都有來就好；是否有外力介入？柯則說不曉得，應該沒有，議員都有來。

在此之前，全美台灣同鄉會在柯文哲行前就發聲明，指柯兩岸立場搖擺，不會接待柯。後來柯自爆，他打算私下拜訪台灣人公共事務會（FAPA）總部，也被FAPA會長批評毀約，拒絕接待柯文哲。

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