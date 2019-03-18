吳敦義：徵召領表也算徵召 認韓國瑜在天人交戰

2019-03-18 14:17

〔記者林良昇／台北報導〕決戰2020總統大選，國民黨黨內徴召高雄市長韓國瑜參選的聲浪不斷加強，國民黨主席吳敦義今表示，徵召韓來領表登記也算是徵召，4、5月時會衡量整體狀況，這樣是否代表黨中央會勸韓領表參選總統？吳則說，這種建議是很重要的參考。

吳敦義今午接受網路直播節目專訪，對於黨內徵召韓國瑜參選總統的呼聲，吳表示，他現在不能改變所謂「萬分之一」徵召的說法，萬分之一只是一種形容詞， 是非必要不可的時候，還是要致勝求勝，任何政黨都必須追求勝選的目標。

吳指出，假設國民黨有興趣參與總統大選的人，突然間有冒出別的人在民調、氣勢上有凌駕國民黨現有的人選情況下，要保留一張比較有機會致勝的王牌，這就是所謂萬分之一的意思，如果國民黨推出的候選人被非國民黨的人超前，如果還有一張牌不打，那不就是愚蠢了嗎？

而徵召韓國瑜是否對於已領表參選的人不公平？吳說，會避免這種事情發生，因為過去曾有痛苦經驗，國民黨不會重蹈覆轍，會按現在規劃，可能是4、5月間就先做公告，讓領表的人可以去請黨員連署，並在5、6、7這3個月做黨內必要程序，最後依往例，應該在8月左右召開全代會，做最終階段認可，那時候提名的總統候選人人選就是確定了，不會有換人問題。

吳表示，至少在7月份，黨內要做任何的徵召或什麼，一定會設法在更之前就能徵召人出來，不會讓事先去登記表態的人遭到不公平對待，絕對不會有「換柱2.0」。

吳認為，韓國瑜在天人交戰，韓現在是在高雄市做市長，也是市民高度擁戴，有很多期望跟藍圖，如果繼續做市長，也會努力去做，但只要一想到如果國民黨需要用徵召的方式，不是讓他自己來領表，「徵召他來領表來登記，也算是徵召」，在4、5月時會衡量整體狀況。

吳說，假設韓國瑜能當選總統，造福的民眾不只是2300萬人，很可能對高雄的建設發展也同樣會推波助瀾，當然不會傷害到高雄市民，不會是高雄損失。

對於外界揣測吳敦義操作韓國瑜卡特定參選人，吳澄清，在韓當選市長後，他並沒有和韓講過選總統的事情，沒有去交代或拜託韓任何事。

吳在專訪首度拋出「徴召韓國瑜領表」的說法，吳在會後受訪時被媒體問到還停頓4秒才表示，徵召的方式跟時間還要考量的，反正會在全代會認可之前，「我們不會在全代會後再翻案」。而黨中央是否會勸韓去領表試試看？吳則說，這個建議是很重要的參考。

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