李進勇接中選會主委 遭批猶如「犯罪者去做警政署長」

2019-03-18 13:12

〔記者謝君臨／台北報導〕去年九合一大選後，中央選舉委員會主任委員即告懸缺，行政院長蘇貞昌日前拍板提名前雲林縣長李進勇接任，引發各界議論；去年參選雲林縣長失利的王麗萍今北上召開記者會，以「犯罪的人要去做警政署署長」為例，批評李在競選期間違反選舉罷免法，如今竟然即將成為中選會主委，令人無法接受。

王麗萍表示，今不得已到台北開記者會，並以「犯罪的人要去做警政署署長」為例，批評李進勇在九合一選舉期間濫插旗幟，違反選罷法，卻即將就任中選會主委，嚴重影響國家法治基礎；王說，選舉應是獨立機關處理選務，但選罷法經多次修法，藍綠還是一樣，攸關自己政黨利益為先，藐視相關法令規範。

王麗萍指出，據中選會統計，去年九合一大選全國計有520件違規舉發事件，雲林縣就有210件，佔了40.38，其中大部分是李進勇，一部分是張麗善，但雲林縣選委會總幹事與監察小組均辯稱，兩人的違規行為，都在競選活動（10天）之前，所以不罰；王強調，依規定，應開罰10萬到100萬元，並無期前限制。

台中市選委會監察小組召集人王洲明則說，不管是競選活動之前或之後，違規都要受罰，台中市合併後連一支競選旗幟都沒有，雲林選委會跟中選會互踢皮球，簡直是「鬼扯，亂七八糟」；王批評，李進勇目無法紀，藐視選罷法，出任主委是天大笑話，民主政治是酬庸政治沒錯，但不應該放在這個位置。

李進勇獲行政院提名為中選會主委後，曾受訪表示，這項工作很有意義，也具有挑戰性，能獲行政院提名，他覺得很榮幸，希望能通過立法院審查；對於遭質疑其政黨背景是否適合主委一職，李已在2月27日發布退黨聲明，強調為展現決心，避免各界猜疑，已請民進黨中央黨部註銷其黨籍。

62歲李進勇擁有台大法律碩士學位，曾任花蓮、宜蘭、台中地院法官；以及基隆市長、雲林縣長、立法委員、內政部政務次長、法務部政務次長、交通部政務次長、行政院公共工程委員會副主委等職。

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