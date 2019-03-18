自爆年輕時志願是推翻國民黨 柯P：沒想到有天真的倒了

2019-03-18 09:33

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲目前=正在美國訪問，他在美東時間17日下午和大紐約地區留學生進行座談，並以「從醫師到市長」為題進行演講，他自爆年輕時志願就是「推翻國民黨」，後來想法轉變，因為講人家壞話自己不會變得更好。

柯文哲以「從醫師到市長」為題進行演講，暢談自己過去曾在美國明尼蘇達大學擔任研究員的心得。

他談到，自己在美國學到的第一堂課就是誠實，以前都想不通為什麼美國前總統尼克森會下台，因為如果說謊要下台的話，台灣政壇一空，「沒半隻」，尼克森在台灣的話一定會沒事，因為每個人都在說謊，又不是只有他。

柯還說，自己是228受難家族，如果去查網路上的資料，就會發現他在當醫生的時候最討厭3樣東西，那就是蚊子、蟑螂、國民黨。

他笑說，20幾歲的時候，當時的志願就是「推翻國民黨」，不過在美國住了一年，思想有些改變，覺得負面的力量不管是推翻，還是打倒，世界都不會變得更好，因為講人家壞話自己不會變得更好。

柯文哲說，沒想到有一天國民黨真的倒了，而且也沒有幹什麼就倒了。

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