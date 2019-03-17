呼應蘇貞昌要NCC檢討 高市議員連署要求主委下台

2019-03-17 22:36

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市議員簡煥宗今透過臉書表示，慘勝之後的第二天，心情還是藍色憂鬱，不過衝衝衝一句「獨立機關誰都管不到，但也什麼都不管」！讓他整個人都醒了！他呼籲黨公職透過連署支持蘇貞昌，要求NCC檢討、主委下台，要求制訂法令防止假消息、防止假新聞。

簡煥宗指出，1933年希特勒第一次執政，宣傳部長戈培爾透過國家力量，以國民之名，快速讓德國家戶收音機數量從400萬台增加達1600萬台，從而在民主選舉中贏得全面執政，在那個還沒有聲量概念的時代，聲量已在被利用對付民主。

他說，今年1月15號到30號，一家政論節目一天100分鐘、14天1400分鐘，攻擊抹黑陳菊294分鐘，比例24％，一月13號罵了37分鐘。沒有當事人任何聲音，從貪污、白手套、肥胖、愛吃日本料理、控制司法、設置招待所、頭腦空空、亂用善款，一路294分鐘，每天的聲量。

他說，80年前跟今天，其實沒有太大差別，一個是巧妙透過國家的力量，一個是巧妙透過資本力量，而聲量進入家裡、包圍你我，怕你關掉，納粹會派人挨家挨戶檢查。現在怕你沒看，小吃店餐廳都播同一台。

簡煥宗認為，可怕不是無法明辨是非，而是…是非不重要了，於是文旦、阿諾、瑪麗亞等等…，甚至日本關西機場事件引起的政治效應、以及外交官自殺事件⋯，是誰要台灣變成這樣，應該很清楚。

他說，對於陳菊，他一直強迫自己不要去想，一個曾為了言論自由坐牢甚至留下遺書的人，到頭來被自己追求的言論自由環境，自由而大量連續的毀滅，人生一定要這麼無常嗎？

簡煥宗強調，在這個時刻，蘇貞昌院長說話了，痛批NCC「獨立機關誰都管不到，但也什麼都不管，應該要檢討發揮效率」！

簡煥宗直言，NCC不作為，讓台灣媒體可以肆無忌憚的播報假消息！NCC可以不作為，

但是身為民進黨的公職應該要有作為！「是時候了」，他向黨公職同志喊話，他要求NCC檢討，主委下台！他要求制訂法令防止假消息、防止假新聞！不希望台灣得來不易的民主自由毀在此時此刻！

簡煥宗聲明支持蘇貞昌要求NCC檢討！邀請大家一起參與連署！讓台灣越來越好！越來越真實！

高雄市議員簡煥宗「煥然一新 簡煥宗」臉書貼文：

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