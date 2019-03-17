台灣燈會大成功 蘇貞昌：屏東縣政府忘了說「我辛苦」

2019-03-17 16:17

〔記者洪臣宏／高雄報導〕行政院長蘇貞昌今天前往警政署保五總隊，感謝支援台灣燈會勤務，他說，燈會辦成功了，屏東縣政府一再說「我屏東、我驕傲」，卻忘了說「我保五、我辛苦」，不過他看到了基層員警的辛苦，不只嘴巴講講，特地前來致贈加菜金，還要求好好敘獎、放假。

蘇貞昌在行政院秘書長李孟諺、內政部長徐國勇、警政署長陳家欽、屏東縣政府主秘邱黃肇崇等人陪同下，到保五總隊感謝對台灣燈會專案勤務協助，並致贈加菜金，由總隊長謝榮隆代表接受。

他致詞時表示，屏東燈會湧進上千萬人，他當過屏東縣長，深知大鵬灣地理位置，交通要負擔那麼多人很困難，因此在燈會開幕前半個月就到屏東視察，最後關頭還帶著交通部長一起去，對相關解決交通、停車場經費都是一口答應，因為台灣燈會能辦得好，是全國人民期待，也能讓台灣在國際上被看見。

為了表現他對台灣燈會狀況掌握，他還更正屏東縣政府保五每天支援3、400人說法，他說平日為80人、假日200人，人多時還會增加，且他從Line群組上，掌握閉幕當天最後1名旅客登上接駁車狀況。

蘇貞昌以開玩笑口吻說，台灣燈會辦成功了，屏東縣政府一再說「我屏東、我驕傲」，卻忘了「我辛苦」，此話一出，台下笑成一團。他強調，他看到了包括屏東縣警察局、保五總隊基層員警的辛苦，一定要親自來肯定、感謝。

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